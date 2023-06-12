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وزير سابق يعلق على صخرة بالأغوار الجنوبية

منذ ساعة واحدة
وزير سابق يعلق على صخرة بالأغوار الجنوبية

وطنا اليوم:نشر الوزير الأسبق صبري اربيحات، صورة عبر حسابه على منصة فيسبوك، لصخرة في الأردن.
وعلق اربيحات على الصورة، التشكيل البصري الموجود في منطقة الاغوار الجنوبية أوجدته الطبيعة بفعل قوى الحت والتعرية وبفعل تأثيرات المناخ على الصخور الرملية.
وأضاف، “يقع التشكيل الطبيعي الجميل على ارض اكثر مناطق الاردن دفئا وخصبا ومعاناة. الوجه المتجهم والملامح الحادة وغير العدائية والشفتان المطبقتان في صمت ابدي سمات تشبهنا كثيرا، من الجهة اليمنى تركت الأيام والظروف اثرها على الوجه فأفقدته الكثير من حيويته وطبعت عليه اثار الشقاء والمعاناة”.
ولفت إلى أن “الخطوط المتوازية على الجبين تشي بحجم الحيرة والقلق الذي يعاني منه الاردني وهو ينظر غربا. في أعالي جمجمة صاحبنا حفرتان لا يعرف اسباب تشكلهما ..اغلب الظن أنهما يعبران عن الإفراط في المسيارة وقبول الواحد منا لغالبية ما يقال حتى وان بدى مناقضا لكل الشواهد والبيانات”.
وختم، “التشكيل الواقع في منطقة الاغوار الجنوبية دليل صارخ على قدرة الطبيعة والظروف على تشكيل موجوداتها واكسابها هوية متجانسة”


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