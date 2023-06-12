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الشوبكي: الحديث عن ارتفاع اسعار النفط غير دقيق

منذ ساعة واحدة
الشوبكي: الحديث عن ارتفاع اسعار النفط غير دقيق

وطنا اليوم:رجّح الباحث الاقتصادي في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، انخفاض أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر المقبل بنسب متفاوتة.
وأضاف الشوبكي أن الحديث عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية غير دقيق، حيث أنها لم ترتفع منذ بداية الشهر الحالي.
وبيّن الشوبكي أن أسعار النفط الخام انخفضت من (٧٩) دولارا للبرميل إلى (٧٢) دولارا للبرميل منذ مطلع الشهر الحالي.
وأشار الشوبكي إلى أن أسعار المشتقات النفطية انخفضت منذ بداية الشهر الحالي بنسبة ٤%، منوها أن الأسعار ستنخفض خلال الأشهر المقبلة بسبب الركود ووجود معروض كبير بالاسواق بسبب توفر النفط الروسي والايراني.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الأول من حزيران الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيار الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأحد.


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