النائب فريحات يطالب بالغاء وتمزيق اتفاقية وادي عربة

وطنا اليوم:أكد النائب ينال فريحات رفضه بشدّة ما يتمّ تسريبه من أخبار حول قيام أعضاء في الكنيست بتقديم مشروع قانون لتغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى وتقسيم المسجد مكانيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر اعلان حرب نظرا لكونها مساس مباشر بالوصاية الهاشمية على المقدسات.

وأضاف فريحات أن المقترح لم يُقدّم من قبل متطرفين أو مستوطنين فحسب، بل من خلال أعضاء في الكنيست، ويهدف إلى شرعنة اجراءات الاحتلال وتغيير الوضع القائم بالقدس وتمرير صفقة القرن التي يتم تطبيقها شيئا فشيئا، وهذا أمر خطير يمسّ بالوصاية الهاشمية على المقدسات ولا يمكن القبول به.

وقال فريحات إن اجراءات الاحتلال تستدعي التحرك السريع من قبل الأمتين العربية والاسلامية، وذلك من خلال تحريك القضية في كافة المحافل الدولية، نظرا لكونها تمسّ بالقرارات الدولية التي صدرت من قبل مجلس الأمن.

ولفت فريحات إلى أهمية التصعيد على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وكيان الاحتلال، قائلا إنها فرصة لإلغاء اتفاقية وادي عربة التي لم تعد موجودة على أرض الواقع، والتي يجب تمزيقها والانتهاء منها، مشيرا إلى أن كتلة الاصلاح تقدمت بمشروع قانون لالغاء الاتفاقية والأسباب الموجبة لذلك، والخروقات التي تمت والتي تعمل على ابطالها دون تحميل الاردن اية مسؤولية