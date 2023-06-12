الجازي يكشف مخالفات بصرف مكافآت لموظفين حكوميين

وطنا اليوم:عقد الفريق المكلَّف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي اليوم الاثنين، اجتماعاً في دار الرئاسة؛ لمناقشة الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال الشُّهور الثلاثة الماضية.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، دراسة الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال آذار ونيسان وأيَّار من العام الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها.

وأكد الجازي أنَّ عدد الاستيضاحات التي رصدها الدَّيوان وناقشها الفريق خلال اجتماعه اليوم بلغت (128) استيضاحاً، منها (41) رصدت خلال شهر آذار و(42) خلال نيسان و(45) خلال أيَّار.

ونوه الى أنَّ بعض الاستيضاحات قد تستدعي مخاطبة الجهة المختصة لإحالتها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات الأخرى تطلَّبت اتِّخاذ إجراءات إداريَّة ورقابيَّة تمَّت مخاطبة الوزارات والمؤسَّسات والجهات ذات العلاقة لتصويبها بالكامل.

وبيَّن الجازي أنَّ الاستيضاحات شملت وجود مخالفات فنيَّة وإداريَّة في إحالة واستلام عطاءات حكوميَّة تتعلَّق بإنشاء أو شراء مستلزمات، إضافة الى وجود اختلاف أو عدم تطابق في المواصفات والكميَّات الواردة في هذه العطاءات.

وأوضح أن الاستيضاحات تضمَّنت مخالفات إدارية تشمل ترقية موظَّفين بخلاف الأنظمة والتَّعليمات، واستحداث أقسام ووحدات إداريَّة دون الحاجة وبشكل مخالِف، إضافة الى التَّغاضي عن تطبيق التَّشريعات بحقِّ موظَّفين غير ملتزمين بتعليمات الدَّوام الرَّسمي.

ونوه الى أن الاستيضاحات اشتملت كذلك على صرف مكافآت وبدلات لموظَّفين دون وجه حقّ، ووجود تجاوزات في استخدام المركبات الحكوميَّة وصرف بدل المحروقات، والتَّغاضي عن استيفاء رسوم وعوائد مستحقَّة لصالح الخزينة، وغيرها من المخالفات التي جرى اتِّخاذ ما يلزم لتصويبها