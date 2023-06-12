السفير آل ثاني : 16 ألف أردني حصلوا على وظائف من المنحة القطرية

وطنا اليوم:التقت لجنة الأخوة الأردنية القطرية في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي اليوم الاثنين، السفير القطري لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وقالت العين العرموطي إن العلاقات الأردنية القطرية قوية ومتينة وتاريخية تشكل انموذجاً متميزاً مبنياً على الاحترام والتقدير المتبادل، وذلك بفضل قيادتي البلدين الشقيقين التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومستوى العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأكدت العرموطي اعتزازها بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين المتعلقة بالاستثمارات القطرية في المملكة، والتعاون المشترك في المجالات البرلمانية والتعليمية والاقتصادية والصحية والسياحية والصناعة والمشتقات النفطية والطاقة والمحطات الكهربائية.

وثمنت الموقف المشترك الذي يجمع الأردن وقطر ووقوفها بجانب المملكة تجاه القضايا الاقليمية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، والمبادرة الأردنية في سوريا.

بدوره أعرب السفير القطري عن اعتزاز دولته قطر قيادةً وحكومةً وشعباً بمواقف الأردن المتميزة، وخاصة التعاون المشترك في مختلف المجالات بفضل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقدم السفير الشكر العميق للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الجهود المقدمة، من دعم لا محدود خلال مونديال كأس العالم الذي استضافته دولة قطر، لافتاً الى توافق الموقف السياسي الأردني القطري تجاه مختلف القضايا العربية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية.

وقال إن الاستثمارات القطرية في الأردن تجاوزت العام الماضي 2 مليار دولار وذلك بفضل البيئة الاستثمارية الملائمة في الأردن، مشيراً الى أن فرص العمل من المنحة القطرية للأردنيين بلغت قرابة 16 ألف وظيفة من أصل 20 ألف فرصة عمل توفرها قطر للأشقاء الأردنيين في مختلف القطاعات.

من جانبهم أشاد الأعيان الحضور بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية القطرية في كافة المجالات، سيما التعاون العسكري في مجال التعليم والتدريب، والعلاقة الطيبة التي تربط قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.

داعين لعقد المزيد من اللقاءات والزيارات التي تعزز العلاقات الثنائية وتقوية الدبلوماسية العربية بين البلدين الشقيقين حيال كافة القضايا الاقليمية والدولية