توضيح مهم من التربية بشأن الماسح الضوئي لطلبة التوجيهي

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، الاثنين، إن أسئلة اختبارات الثانوية العامة “التوجيهي” لهذا العام ستراعي الفروقات بين الطلبة ولن تختلف عن سابقاتها.

وأضاف أن نمط الأسئلة لا جديد فيه، وجميع الأسئلة اختيار من متعدد لجميع المباحث، باستثناء 3 مباحث وهي اللغة العربية مشترك، والرياضيات، واللغة الانجليزية مشترك.

وأوضح أن ورقة الماسح الضوئي سهلة جدا، وتستطيع كوادر الوزارة خلال فترة وجيزة تصحيح الأوراق عن طريق الماسح الضوئي، مبينا أنه يوجد تعليمات للمراقبين بتوعية الطلبة على طريقة استخدام الماسح الضوئى.

” نستطيع خلال فترة وجيزة تصحيح الأوراق عبر تقنية الماسح الضوئي، وهي تقنية آمنة ودقيقة وتوفر على الوزارة الوقت والجهد”، بحسب كنانة.

ولفت إلى أن عملية تصحيح الأوراق تمر في 12 إلى 13 مرحلة قبل أن تدخل مرحلة القارئ الضوئي