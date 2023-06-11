بنك ABC في الأردن يدعم انشطة التوعية والتثقيف المالي بالتعاون مع البنك المركزي الاردني‎‎

وطنا اليوم:في إطار المسؤولية الاجتماعية وضمن اهتمام بنك ABC في الأردن في خدمة المجتمع المحلي واستهداف فئة الشباب كونهم الفئة الاكبر و المستهدفة لسوق العمل، وبمناسبة اليوم العربي للشمول المالي ،فقد قام البنك بالمشاركة في حملات التوعية المالية التي قام البنك المركزي الأردني بتنفيذها في عدد من الجامعات الاردنية في مختلف محافظات المملكة.

وتأتي هذه المشاركة انطلاقا من ايمان البنك ودوره في نشر الوعي المالي في المملكة ورفع درجة الوعي والثقافة المالية المجتمعية لدى فئة الشباب من طلاب الجامعات لتعريفهم بأهمية الادخار وكيفية إدارة النفقات والتخطيط المالي السليم وتحذيرهم من الاحتيال المالي ، وتمثلت مساهمه البنك من خلال مشاركة “إلى” في تقديم عشر جوائز “فتح حسابات ” لطلاب الجامعات اللذين اظهروا أداء متميزا في التقييم الذي تم اجراءه من قبل البنك المركزي الاردني لقياس مستوى الثقافة المالية لدى الطلاب الذين حضروا الجلسات التثقيفية وقياس مدى تحقق الفائدة المتوقعه من الجلسه ولتشجيعهم على استخدام الخدمات والمنتجات المصرفيه وذلك بعد اكتسابهم الثقافه المالية اللازمة.

و من الجدير ذكره ان تطبيق “إلى” هو تطبيق بنكي يعمل من الهواتف الذكية فقط، أُطلِق في الأردن في سبتمبر2022، وهو مدعوم من بنك ABC الأردن. وقد استعان تصميم هذا التطبيق بالذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، مما يجعله سهل الاستخدام، ويحقق هدفه في جذب شريحة واسعة من المستخدمين وتزويدهم بالخدمات، بِدءًا من جيل الألفية والفئات الأكبر عُمرًا وصولًا إلى جميع فئات المجتمع. تشمل الخدمات الحالية للتطبيق عملية فتح حساب رقمية بالكامل، وبطاقة افتراضية فورية لاستخدامها في التعاملات عبر الإنترنت، وبطاقة سحب فعلية، وحسابًا متعدد العملات، وحسابًا جاريًا دون فرْض حدٍ أدنى للرصيد أو المدة، وميزة “حصّالة” المخصصة للادّخار، والتي تشجّع عادة الادّخار من أجل تحقيق تطلعات مالية.