بنك ABC يُتوّج بثلاث جوائز ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:حصل بنك ABC، أحد البنوك العالمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على ثلاث جوائز ضمن مؤتمر جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط الذي أقيم في دبي تاريخ 7 يونيو 2023. وقد حصدت معاملة صكوك مؤسسة التأجير الجوية (Air Lease Corporation) على لقب صفقة العام لتمويل الطائرات وصفقة العام لصكوك الشركات العالمية، أما الجائزة الثالثة وهي صفقة العام للمعادن والتعدين فكانت من نصيب القرض الذي رتبه البنك لشركة ألمنيوم البحرين (البا).

يُكرم برنامج جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط الصفقات الأكثر ابتكارًا وريادة على مستوى المنطقة، وقد برز بنك ABC هذا العام للدور الهام الذي قام به في اتمام تلك الصفقتين البارزتين.

وفي تعليق له على الفوز بتلك الجوائز، قال السيد كريستوفر ويلموت، رئيس إدارة الخزانة وأسواق المال لمجموعة بنك ABC: “يسرنا الفوز بهذه الجوائز التي تعتبر دليلًا على النموذج الابتكاري الذي يتبعه البنك في التمويل، كما تعتبر شهادة على التزام البنك تجاه عملائه. نحن فخورون بدور البنك الكبير في تلك الصفقتين البارزتين مع مؤسسة التأجير الجوية وشركة ألمنيوم البحرين. أود أن أتوجه بالشكر لعملائنا وشركائنا على ثقتهم في خدماتنا لأسواق رأس المال وفريق بنك ABC على خبرتهم والتزامهم تجاه المؤسسة.”

من جانبها، علقت السيدة نادية زباري، رئيس إدارة أسواق المال والدين في بنك ABC، على جوائز صفقة مؤسسة التأجير الجوية قائلة: “تُعتبر هذه الجوائز شهادة على العمل الدؤوب وتفاني أصحاب المصلحة المشاركين في صفقة مؤسسة التأجير الجوية الرائدة، حيث تعتبر هذه المعاملة إصدار الصكوك الأولى من نوعها لشركة من أمريكا الشمالية، وقد تم تغطية الاكتتاب بثلاث أضعاف ونصف. كما نفخر بالدور البارز الذي قام به بنك ABC لتسهيل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأحد عملائنا الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية وجذب هذه الفرصة الاستثمارية القوية إلى سوق الشرق الأوسط.”

ومن جهته، علق السيد طارق أمين، رئيس إدارة القروض المجمّعة في بنكABC قائلًا: “نحن فخورون بتكليفنا بمهمة قيادة ترتيب التسهيل المجمع لشركة ألمنيوم البحرين للمرة الثانية. إن الاستجابة المذهلة التي تلقيناها من سوق القروض المجمعة هي شهادة على صلابة شركة ألمنيوم البحرين وسمعتها الراسخة في الأسواق الإقليمية والدولية.”

تُعتبر مؤسسة التأجير الجوية ثاني أكبر شركة لتأجير الطائرات على مستوى العالم، حيث تبلغ قيمة الأصول التي تمتلكها المؤسسة أكثر من 55 مليار دولار أمريكي عبر أسطول الطائرات الذي تمتلكه وتشرف عليه، والطائرات تحت الطلب. وقد قام بنك ABC بدور المموّل الحصري والمنظم والمدير المشترك والوكيل لصفقة إصدار صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار على مدى 5 سنوات. ويُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه لشركة من أمريكا الشمالية، وُتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مؤسسة التأجير الجوية صكوكًا إسلامية، حيث يُستحق سدادها عام 2028.

كما أدى بنك ABC، إلى جانب بنك الخليج الدولي وبنك البحرين الوطني، دور المرتب الأولي المفوض والوكيل للقرض المجمع الذي تم منحه لشركة ألمنيوم البحرين عام 2022 وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، ويستحق السداد عام 2030.