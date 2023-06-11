الأمن العام يضبط سرعات متهورة على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:قالت الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، إنها ضبطت سرعات متهورة على الطرق الخارجية يوم أمس السبت.

وبينت أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 199 كلم بالساعة على طريق الأزرق / الزرقاء ومركبة أخرى تسير بسرعة 187 كلم بالساعة على طريق الخط الصحراوي تحديدا بمنطقة السواقة باتجاه عمان.

كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة 164 كلم بالساعة على الطريق الصحراوي وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأكدت الدوريات الخارجية وإدارة السير، ضرورة التقيد التام بالسرعات المقررة وعدم تجاوزها وعلى عدم تحميل الركاب في غير الأماكن المخصصة لذلك وخاصة في المناطق الزراعية والتقيد التام بأولويات المرور وخاصة في مناطق الدواوير وعدم التحميل والتنزيل على مداخل ومخارج الأنفاق والجسور