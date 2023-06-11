وفاة فتاة دهسا على اوتوتستراد الزرقاء

وطنا اليوم:توفيت فتاة تبلغ من العمر (14 سنة) إثر تعرضها لحادث دهس من قبل احدى المركبات على طريق اتوستراد الزرقاء باتجاه عمان وتحديدا ما قبل نفق مستشفى الزيتونة.

وقال ضابط غرفة عمليات السير لاذاعة الامن العام الأحد، إن الحادث وقع يوم أمس أثناء عبور الفتاة الشارع العام، ما أدى الى وفاتها حيث تم إخلائها الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث الذي أظهر انه يعود لعدم اخذ الاحتياطات المرورية اللازمة أثناء القيادة