بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

شكر وتقدير من خليل عريفج الى عوني الرجوب

منذ ساعة واحدة
شكر وتقدير من خليل عريفج الى عوني الرجوب

 

IMG 1686431414682 - وطنا نيوزخليل جوهر عريفج

سعادة الأخ والصديق العزيز عوني الرجوب أبا سداد رجل المواقف وفارس الأحزاب الأردنيه نعتز بك ونقدر مواقفك الوطنية
أتقدم اليكم ولكافة أعضاء حزب الأنصار الأردني بأسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام على ثقتكم وثقة أبناء محافظة عجلون بانتخابي رئيساً بالتزكية لدائرة الحزب في محافظة عجلون مما كان له أطيب الأثر في نفسي بالعمل بين صفوفكم جندياً وفياً مخلصاً لحزب الأنصار الأردني وفي أي موقع أكون
وأن تبرعي بمكتب كامل لفرع الحزب بعجلون جاء نتيجة إيماني المطلق بحزب الأنصار الأردني ومحبتي الشخصية للرجل الأول بالحزب سعادة أخي وصديقي عوني الرجوب أبو سداد.ولا أنسى الدور المهم للصديق العزيز عبدالله باشا المومني من مؤسسي حزب الأنصار الذي كان لي مفتاح الطريق في معرفة الحزب ومبادئه وأهدافه السامية النبيلة.
وان قناعتي بشخص الأمين العام صاحب الحس الوطني والكلمة الجريئة في قول الحق دفعني للانخراط في صفوف الأنصار مؤكداً أن هذا الحزب يمثل السواد الأعظم من الشعب الأردني لقربه من معاناة المواطنين الذين لا ممثل لهم على الساحة الأردنيه غير هذا الحزب الذي يلامس هموم من لا تمثيل لهم وهو الحزب الوحيد الذي ولد من رحم ومعاناة الشارع الأردني ليدافع عن حقوق الطفارى والمساكين ونصرة المضلوم

نعم أقدم الشكر والتقدير لكل أخ وزميل في هذا الحزب العتيد
وعلى رأسهم الأمين العام أنه خير من عرفت في حياتي.
وأقولها بصراحة وبشرف كبير أن مايحتاجه الحزب من قاعات وصالات لأي نشاط حزبي هادف ووطني أقدمها للحزب بالمجان دون مقابل لأنني جزء من هذا الحزب ولزاماً علي أن أقدم ما أستطيع تجاه هذا الحزب الذي تشرفت بالإنتساب إليه.

وسنبقى مخلصين أوفياء لخدمة الوطن بقيادة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حامي الحمى أعزه الله وحفظ ملكه.

حفظ الله الوطن وقائد الوطن وولي عهده الأمين.

خليل جوهر عريفج
رئيس دائرة الحزب في عجلون
صاحب فندق عجلون السياحي
وعضو جمعية رجال الاعمال


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

22:13

العيسوي يحضر احتفالاً بمناسبة زفاف ولي العهد والاعياد الوطنية

19:02

الطويسي يرجح ان تكون هناك “خلافات داخلية” وراء القرار الكويتي

18:54

الطراونة يكتب حول دوافع قرار الكويت وقف الابتعاث للتخصصات الطبية

18:53

الخبير عامر الشوبكي على الحكومة الكشف عن جوانب الاتفاق القاضي بتأجير سفينة الغاز العائمة التي تسببت بخسارة الخزينة عشرات الملايين

18:19

كويكا تعقد ورشة عمل شركاء برنامج أصدقاء العالم في كوريا (WFK) لعام 2023

18:15

المدن الصناعية الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الاوروبي الاردني لتطوير الاعمال

16:46

تعويض مالي لقائد جيش سابق بـ 17 الف دينار والقائد السابق يطالب بـ 20 مليون

15:39

منظمة مجاهدي خلق تنشر وثائق تتعلق بنقل 800 ألف طن سنويا من الفوسفات من المناجم السورية إلى إيران

15:02

العرموطي يطالب بتخفيض الرواتب الخيالية في هذه المناصب

14:43

مدير تربية جرش الدكتور ياسم عضيبات نموذجا للقيادة والمسؤول الناجح

14:25

حزب الانصار ينتخب قيادات اقليم الشمال

14:22

البلديات بين الواقع والهدف

وفيات

الدكتورة دهمه الحجايا تنعى اللواء سلمان المعايطةوفاة اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطةوفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023