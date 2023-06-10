شكر وتقدير من خليل عريفج الى عوني الرجوب

خليل جوهر عريفج

سعادة الأخ والصديق العزيز عوني الرجوب أبا سداد رجل المواقف وفارس الأحزاب الأردنيه نعتز بك ونقدر مواقفك الوطنية

أتقدم اليكم ولكافة أعضاء حزب الأنصار الأردني بأسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام على ثقتكم وثقة أبناء محافظة عجلون بانتخابي رئيساً بالتزكية لدائرة الحزب في محافظة عجلون مما كان له أطيب الأثر في نفسي بالعمل بين صفوفكم جندياً وفياً مخلصاً لحزب الأنصار الأردني وفي أي موقع أكون

وأن تبرعي بمكتب كامل لفرع الحزب بعجلون جاء نتيجة إيماني المطلق بحزب الأنصار الأردني ومحبتي الشخصية للرجل الأول بالحزب سعادة أخي وصديقي عوني الرجوب أبو سداد.ولا أنسى الدور المهم للصديق العزيز عبدالله باشا المومني من مؤسسي حزب الأنصار الذي كان لي مفتاح الطريق في معرفة الحزب ومبادئه وأهدافه السامية النبيلة.

وان قناعتي بشخص الأمين العام صاحب الحس الوطني والكلمة الجريئة في قول الحق دفعني للانخراط في صفوف الأنصار مؤكداً أن هذا الحزب يمثل السواد الأعظم من الشعب الأردني لقربه من معاناة المواطنين الذين لا ممثل لهم على الساحة الأردنيه غير هذا الحزب الذي يلامس هموم من لا تمثيل لهم وهو الحزب الوحيد الذي ولد من رحم ومعاناة الشارع الأردني ليدافع عن حقوق الطفارى والمساكين ونصرة المضلوم

نعم أقدم الشكر والتقدير لكل أخ وزميل في هذا الحزب العتيد

وعلى رأسهم الأمين العام أنه خير من عرفت في حياتي.

وأقولها بصراحة وبشرف كبير أن مايحتاجه الحزب من قاعات وصالات لأي نشاط حزبي هادف ووطني أقدمها للحزب بالمجان دون مقابل لأنني جزء من هذا الحزب ولزاماً علي أن أقدم ما أستطيع تجاه هذا الحزب الذي تشرفت بالإنتساب إليه.

وسنبقى مخلصين أوفياء لخدمة الوطن بقيادة صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حامي الحمى أعزه الله وحفظ ملكه.

حفظ الله الوطن وقائد الوطن وولي عهده الأمين.

خليل جوهر عريفج

رئيس دائرة الحزب في عجلون

صاحب فندق عجلون السياحي

وعضو جمعية رجال الاعمال