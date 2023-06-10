الخبير عامر الشوبكي على الحكومة الكشف عن جوانب الاتفاق القاضي بتأجير سفينة الغاز العائمة التي تسببت بخسارة الخزينة عشرات الملايين

وطنا اليوم/ علق الخبير النفطي عامر الشوبكي على قرار الحكومة القاضي باستخدام مصر لسفينة الغاز العائمة في العقبة .

وقال في البداية يؤكد هذا الاتفاق ما اشرنا اليه في تقارير متتالية عن الخطأ الفادح في تمديد عقد استئجار السفينة العائمة في العقبة، دون الحاجة اليها،

واوضح الشوبكي بضرورة محاسبة الجهات التي قررت تمديد العقد، الذي يكلف الحكومة الاردنية 55 مليون دينار سنوياً، بدل توفير هذه المبالغ من عجز الموازنة او استخدامه للتنمية،

واضاف بعد ان ادركت الحكومة هذه الحقيقة متأخرة، وقيامها بالسماح للجانب المصري باستخدام سفينة الغاز واركانها، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

وشدد على ضرورة توضيح هذا الاتفاق وكشف بنود التعاقد، والاهم هل يغطي كلفة التعاقد مع شركة جولار والبالغة 55 مليون دينار سنوياً ام ان الحكومة ما زالت تخسر نتيجة هذا التعاقد وتكبد الموازنة مزيدا من العجز.