كويكا تعقد ورشة عمل شركاء برنامج أصدقاء العالم في كوريا (WFK) لعام 2023

وطنا اليوم-نظم مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في الأردن يوم الخميس الموافق 8 حزيران 2023 ، ورشة عمل شركاء برنامج المتطوعين كوريا أصدقاء العالم لعام 2023 لتعزيز كفاءة البرنامج والسماح لشركاء البرنامج بالتعرف على الإجراءات والآليات الجديدة لاستقبال المتطوعين، مع منحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم من أجل تطوير البرنامج في المستقبل.

افتتحت الورشة بخطاب ترحيبي القاه مدير مكتب كويكا الأردن، السيد سو دونغسونغ، الذي أعرب عن خالص امتنانه لشركاء البرنامج على تعاونهم الثابت ومساهمتهم في نجاحه على مدى السنوات الـ 18 الماضية، وللمتطوعين الذين قدموا إلى الأردن لمشاركة معارفهم وخبراتهم.

تناولت ورشة العمل التعريف بعملية طلب المتطوعين، وتنظيم خدمتهم، مع تسليط الضوء على متطوعي المشاريع الذي استحدث جديداً. بالإضافة إلى شرح سياسة رضى عملاء كويكا واستطلاع مؤشر رضا العملاء في الخدمة العامة (PSCI)، والذي يهدف إلى قياس وتحسين مستوى رضا الشركاء.

واثناء الورشة تم تسليط الضوء على تفاني وتأثير متطوعي كويكا، حيث شارك متطوع كويكا السيد تشون هيوبين تجربته وأنشطته خلال عمله كمعلم للكمان في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة الثقافة.

اختتمت ورشة العمل بجلسة نقاش مع الشركاء الذين عبروا عن أسئلتهم ومخاوفهم وآرائهم بشأن كويكا وبرنامج المتطوعين. وبالختام، جددت كويكا التزامها بمساعدة الأردن وتعزيز التجربة الإيجابية لشركائها بأقصى جهد ممكن.

والجدير بالذكر أنه في 25 حزيران 2023 ، سيصل متطوعان جديدان إلى الأردن لتقديم خدماتهما التطوعية، مكملين المتطوعين الكوريين الثلاثة الذين يخدمون حاليًا في مجالات التعليم وتنمية الشباب، ومواصلة مهمتهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمساهمة في مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.