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العثور على مليون جنيه «فكة» داخل منزل «متسولة» في قنا

منذ ساعتين
العثور على مليون جنيه «فكة» داخل منزل «متسولة» في قنا

 

 

وطنا البوم – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مقطع فيديو، يظهر العثور على ما يقرب من مليون جنيه مصري «فكة»، داخل حوش كانت تعيش فيه احد المتسولات في مصر  ، بعد وفاتها بقرابة 10 أيام، وهي إحدى المتسولات الشهيرات في مصر.

 

 

 

كانت المتسولة دائمة التجوال في شوارع مركز الوقف، والجلوس أمام المحال التجارية، بقصد التسول، وجمعت ثروة كبيرة من المال، من التسول، وصلت لقرابة مليون جنيه فكة، حتى فارقت الحياة منذ 10 أيام تقريبا، وتكفل أهالي الوقف بمصاريف دفنتها فيما تبين أن الحوش الذي تعيش فيه قد وهبه لها بعض الأهالى بالمجان لكى تعيش بداخله دون مقابل مالى نظرا لظروفها الاقتصادية الصعبة إضافة إلى عدم زواجها حتى توفت.

 

ووفقا لما تداوله أهالي الوقف، فقد عُثر على قرابة مليون جنيه، غالبيتها من الفكة،  في حوش صغير، كانت تعيش فيه، وقام اصحاب الحوش (الوقف) بتقسيم تركتها على أشقائها الخمسة 4 سيدات ورجل.


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