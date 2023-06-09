السعودية تضبط 466 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن

وطنا اليوم:أعلنت السلطات السعودية إحباط محاولتي تهريب 466326 حبة كبتاغون عبر منفذ الحديثة، والذي يقابله من الجانب الأردني معبر العمري.

وبحسب السلطات السعودية، فإن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تمكنت من إحباط محاولتي تهريب 466326 حبة كبتاغون، وذلك بعد العثور عليها مخبأة في شاحنات قدمت إلى السعودية عبر منفذ الحديثة.

وبينت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط تهريب 365166 حبة كبتاغون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات في مخابئ أعدت لغرض التهريب داخل أجزاء متفرقة من الشاحنة.

وأوضحت أنها تمكنت في ذات المنفذ، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 101160 حبة كبتاغون، كانت مُخبأة داخل أرضية السرير الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وأشارت إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان، مشددة على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

وحثت الهيئة الجميع على الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية أو عبر البريد الإلكتروني والرقم الدولي.

وأكدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.