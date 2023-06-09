بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

الامن العام: جميع الطرق الخارجية سالكة

منذ 33 ثانية
الامن العام: جميع الطرق الخارجية سالكة

وطنا اليوم:قال ضابط عمليات إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، عامر الصمادي، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولكن لا يزال هنالك تشكل للغبار مع سرعة هبات الرياح.
وأضاف الصمادي،، أن مدى الرؤية الأفقية في الطرق الصحراوية واضحًا حتى اللحظة، باستثناء الطريق الشرقي “الرويشد – الكرامة”، بسبب الغبار الكثيف ومدى الرؤية كان يتراوح ما بين (20-50) مترًا.
ودعا سالكي الطرق إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة خلال الأجواء الخماسينية التي تؤثر على البلاد، مؤكدا ضرورة أخذ مسافة الأمان الكافية والابتعاد عن السرعات العالية.
ونوه إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالحالة الجوية خلال المنخفض الخماسيني، إذ في بعض الأحيان يتشكل الغبار ببعض المناطق الصحراوية لكن بعد أقل من ساعة يكون هنالك تساقط للأمطار


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

19:21

أمطار غزيرة تغمر بعض الطرق في معان

19:15

أسرة عمان الاهلية تهنئ بعيد الجلوس الملكي 24 وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

19:10

نادي الأرينا الرياضي في عمان الاهلية يستضيف مسؤولا من نادي A.C. Milan الايطالي

19:09

مجموعة ( جروب) وطنا اليوم تناقش القرار الكويتي بوقف ابتعاث الطلبة بالتخصصات الطبية وانعكاس ذلك على الجامعات الاردنية… القرار ماله وما عليه

18:34

العثور على جثةالشاب هادي القواقنه متوفيا في وادي النوم في الهاشميه / عجلون

18:31

عيد الجلوس الملكي محطة مضيئة في مسيرة البناء والعطاء الوطني

17:56

القبس الكويتية: القرار الكويتي لم يسحب الاعتماد من التخصصات الطبية الأربعة في الجامعات الاردنية والمصرية، «طب بشري، طب أسنان، دكتور صيدلة والصيدلة»

16:46

211 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

16:14

دخان حرائق الغابات في كندا يصل إلى النرويج

16:05

اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 24 ساعة

15:50

الدفاع المدني تحذر الأردنيين من خطورة المسطحات المائية

15:14

عزيزي الاردني : هل تذوقت بطيخ مرحبا الشهير

وفيات

وفيات الجمعة 9-6-2023وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023