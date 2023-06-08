بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

فئران تؤدي إلى إغلاق مخبز في الجيزة بالشمع الأحمر

منذ 3 ثواني
فئران تؤدي إلى إغلاق مخبز في الجيزة بالشمع الأحمر

وطنا اليوم:أغلقت بلدية الجيزة اليوم مخبزًا في اللواء بالشمع الأحمر لمخالفته شروط الصحة والسلامة العامة.
وقالت البلدية في بيان لها إنه وبتوجيهات من رئيس البلدية قدر حابس الفايز، اجرت كوادر الصحة والرقابة جولة تفقدية للمخبز الذي جرى تداول مقطع فيديو للفئران بداخله، إذ تم الكشف وفق الأصول على المخبز واتخذت قرارًا بإغلاقه بالشمع الاحمر.
وأكدت أن قسم الصحة والسلامة العامة يعمل بإحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين والالتزام بالشهادات الصحية للعاملين وتجديد رخص العمل للمنشأة.
وشددت البلدية على أهمية المتابعة والكشف المستمر على المحال والمخابز والتأكد من التزام العاملين بإصدار شهادات صحية اضافه لتجديد رخصة عمل المخبز في موعدها، مؤكدة أنها لن تتهاون كوادر بلدية الجيزة مع المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.
وكان مواطنون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود فئران داخل مخبز في لواء الجيزة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

20:23

مجلس المحافظة :تعنت وزير الأشغال يقف حائلا دون تنفيذ مشاريعنا

19:56

ترقية الدّكتورة الأديبة سناء الشّعلان إلى رتبة الأستاذيّة‎‎

19:48

إطلاق منصة تقدم منحا للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في العراق

19:45

العثور على مغارة في اربد وإعادة ردمها

19:40

أمانة عمان تـعلن حالة الـطوارئ المتوسطة

19:35

الكويت توقف الابتعاث للتخصصات الطبية في مصر والأردن

19:28

الأجهزة الأمنية تكثف البحث عن الشاب هادي القواقنة

19:15

صندوق المناخ الأخضر يقدم دعما للأردن بـ 25 مليون دولار

19:08

توصية ببناء 3 سدود جديدة في الأودية الجنوبية من الأردن

19:00

مديرية الأمن العام تودع مرتباتها المشاركة في قوات حفظ السلام

18:59

اقتحام رام الله رسالة سياسية واضحة وانتهاك خطير لكل الاتفاقات مع السلطة الفلسطينية

18:55

نادي جامعة البترا يشارك في بطولة القدس والكرامة لقدامى اللاعبين

وفيات

وفيات الخميس 8-6-2023وفيات الأربعاء 7-6-2023البريد الأردني ينعى الوزير الأسبق شراري كساب الشخانبةوفيات الثلاثاء 6-6-2023وفيات الاثنين 5-6-2023