فئران تؤدي إلى إغلاق مخبز في الجيزة بالشمع الأحمر

وطنا اليوم:أغلقت بلدية الجيزة اليوم مخبزًا في اللواء بالشمع الأحمر لمخالفته شروط الصحة والسلامة العامة.

وقالت البلدية في بيان لها إنه وبتوجيهات من رئيس البلدية قدر حابس الفايز، اجرت كوادر الصحة والرقابة جولة تفقدية للمخبز الذي جرى تداول مقطع فيديو للفئران بداخله، إذ تم الكشف وفق الأصول على المخبز واتخذت قرارًا بإغلاقه بالشمع الاحمر.

وأكدت أن قسم الصحة والسلامة العامة يعمل بإحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين والالتزام بالشهادات الصحية للعاملين وتجديد رخص العمل للمنشأة.

وشددت البلدية على أهمية المتابعة والكشف المستمر على المحال والمخابز والتأكد من التزام العاملين بإصدار شهادات صحية اضافه لتجديد رخصة عمل المخبز في موعدها، مؤكدة أنها لن تتهاون كوادر بلدية الجيزة مع المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

وكان مواطنون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود فئران داخل مخبز في لواء الجيزة