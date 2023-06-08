الأجهزة الأمنية تكثف البحث عن الشاب هادي القواقنة

وطنا اليوم:بدأت الاجهزة الامنية، مساء الخميس ، البحث بواسطة طائرة عامودية عن الشاب هادي القواقنة المفقود في محافظة عجلون منذ نحو اسبوع .

وكان والد الشاب الاردني المفقود هادي عواد القواقنة المفقود منذ يوم السبت الماضي طالب السلطات المعنية بارسال طائرة للبحث عن نجله في ارجاء محافظة عجلون شمالي الاردن.

وبحسب النداء، اظهر مقطع فيديو تحليق لطائرة عامودية تبحث عن الشاب المفقود في ارجاء محافظة عجلون وبالاخص في الاماكن الوعرة التي يصعب البحث فيها .

وكان شقيق المفقود هادي قال في تصريحات سابقة إنهم بحثوا في المستشفيات والمراكز الأمنية والكثير من الأماكن في محافظة عجلون، غير انهم لم يجدوا له أي أثر.

وبين أن شقيقه المفقود يرتدي بنطالا لون أسود وقميصا رماديا، ويركب سيارة افانتي (نيو) لون أبيض لوحة رقم 32415 * 16 ترميز