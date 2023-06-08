صندوق المناخ الأخضر يقدم دعما للأردن بـ 25 مليون دولار

وطنا اليوم:أعلن الممثل الخاص لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة “فاو” دانيال جوستافسون، الخميس، عن تقديم دعم للأردن بقيمة 25 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر.

وقال جوستافسون، إنّ الدعم المقدم للأردن من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشاريع الحصاد المائي؛ لمواجهة تحديات التغير المناخي ضمن مشروع “بناء القدرة على التكيف المناخي من خلال كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي”.

ووفق مصدر، أن تكلفة تنفيذ مشاريع الحصاد المائي 33 مليون دولار، حيث سيقدم دعم أيضا من الحكومة الأردنية بقيمة 8 ملايين دولار، حيث ينفذ المشروع من خلال منظمة “الفاو” بالتعاون مع وزارات الزراعة، والمياه والري، والبيئة.

وقال، إنّ التمويل المقدم لتنفيذ مشاريع الحصاد المائي في المبان الحكومية والمنازل، ودعم مشاريع زراعة الأعلاف، واستخدام المياه المعالجة، حيث إنّ المشروع هو الأول للمناخ الأخضر في الأردن.

ويتألف المشروع من 3 مكونات رئيسة، وهي بناء السبل للتكيف مع التغيير المناخي من خلال تبني سياسة الخصاد المائي على مستوى المنزول المباني الحكومية بترشيد استهلاك المياه من خلال الاستفادة من مياه الأمطار، ويتضمن تطوير وتدريب المزارعين.

وسيستفيد من المشروع 8 آلاف وحدة سكنية و400 مبنى حكومي في محافظات مأدبا، والكرك، والطفيلة، ومعان”