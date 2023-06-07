تعطّل أنظمة التكييف تُجبر مستشفى الأمير فيصل على تأجيل عملياته الجراحية

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى الأمير فيصل الدكتور غازي شركس، الأربعاء، إن أنظمة التكييف في المستشفى تعرضت لخلل فني مما يؤثر على العمليات التي تحتاج إلى فترات طويلة كعمليات العظام والتي تحتاج إلى درجات حرارة مناسبة.

وبين شركس في معرض رده على ملاحظات وردت حول تعطل التكييف في غرف العمليات، أن آلة التصوير بقسم العظام تحتاج إلى درجة حرارة مناسبة حتى تقوم بواجباتها بشكل مناسب، مشيرا إلى أن العمليات في المستشفى قائمة كالعمليات الجراحية وعمليات العيون والأنف والحنجرة وبعض عمليات العظام التي لا تحتاج إلى فترات طويلة .

وأوضح أنه تم تأجيل بعض العمليات غير الطارئة وبرمجتها لإجرائها في وقت لاحق، وقد تم التواصل مع المستشفيات المجاورة لاستقبال الحالات الطارئة.

وأكد شركس أن العمليات ستعود للعمل لمواعيدها الطبيعية يوم الخميس بعد الانتهاء من إصلاح الخلل في نظام التكييف مؤكدا عودة عمل قسم العمليات طبيعياً اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم