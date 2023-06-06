وزير دفاع الاحتلال مهددا: اذا هاجمنا حزب الله سنعيد لبنان للعصر الحجري

وطنا اليوم:هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري”، وذلك “إذا ما ارتكب حزب الله خطأً وشرع بحرب ضد إسرائيل”، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات غالانت في أعقاب جولة ميدانية قام بها على الجبهة الشمالية، في إطار مناورة “القبضة الساحقة” التي يجريها الجيش الإسرائيلي للأسبوع الثاني.

وتحاكي هذه المناورة العسكرية والقيادية سيناريو خوض إسرائيل حربا متعددة الجبهات تشمل هجوما ضد المنشآت النووية في إيران.

وقال غالانت: “أسمع أعداءنا يتفاخرون بتطوير أسلحة مختلفة، لكل شيء من هذا القبيل، لدينا استجابة أفضل”.

وأجرى غالانت جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة قيادات التشكيلات العسكرية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية، كما أجرى جولة ميدانية خلال التدريبات العملياتية للفرقتين 91 و36.

واعتبر غالانت أن قوات القيادة الشمالية “تتحمل وطأة التدريبات القتالية الرئيسية”، في إطار مناورة “القبضة الساحقة”.

وادعى أن لإسرائيل أفضلية عسكرية في مواجهة أعدائها “في الجو والبحر والبر، دفاعيا وهجوميا”.

وأضاف “سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل، وكيف نوجه ضربة أبدية لأعدائنا إذا بدأوا الحرب ضدنا”