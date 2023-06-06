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وزارة التنمية تقرر حلّ جمعيات خيرية (أسماء)

منذ ساعة واحدة
وزارة التنمية تقرر حلّ جمعيات خيرية (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، حلّ عدد من الجمعيات الخيرية في المملكة.
جاء ذلك استناداً لأحكام المادة 11/ب من النظام المحدد لأحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات رقم 57 لسنة 2010.
ودعت وزارة التنمية، الدائنين والمدينين الذين لهم حقوق أو عليهم التزامات للجمعيات أدناه مراجعة لجنة حلّ الجمعية المبينة إزاء كل جمعية خلال شهر من تاريخه.
وتالياً التفاصيل:

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