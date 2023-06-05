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الأمن ينفي حرق مواطن لمركبته احتجاجا على مخالفة سير

منذ ساعة واحدة
الأمن ينفي حرق مواطن لمركبته احتجاجا على مخالفة سير

وطنا اليوم:نفى مصدر أمني ما تم تداوله حول قيام مواطن بإحراق مركبته؛ بسبب تحرير مخالفة سير بحقه.
وقال المصدر، إن الحريق الذي شب في المركبة – الفيديو المتداول – ناتج عن تماس كهربائي بحسب التقرير الفني، مشيرًا إلى أنه وقع أمس الاحد امام إشارة بلدية السلط.
ودعا المواطنين إلى تحري الدقة في نقل المعلومة وعدم تداولها دون التحقق منها.
وكان مواطنون تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاحتراق مركبة، مرفق معه تسجيل صوتي يزعم أن مالكها احرقها بسبب تحرير مخالفة سير، الامر الذي تبين أنه عار عن الصحة


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