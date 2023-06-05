مجلسا العقبة وإربد يوصيان بزيادة مكافآت أعضاء المجالس

وطنا اليوم:أوصى مجلسا محافظتي العقبة وإربد خلال جلسة مشتركة بينهما بضرورة تدوير موازنات مجالس المحافظات، وتفويض الصلاحيات لها، وتزويدها بالمنح المقررة لكل محافظة.

وطالب المجلسان بتكثيف اللقاءات بين المجالس، وزيادة الموازنات المخصصة لها، وإجراء الدراسات للمشاريع المقترحة، وإيجاد صندوق تمويل للمشاريع الريادية، وتوفير أدوات عمل لها.

كما أوصيا خلال الجلسة التي عقدت بغرفة تجارة العقبة وحضرها محافظ العقبة خالد الحجاج، اليوم الاثنين، بزيادة مكافآت أعضاء المجالس وتنظيم العلاقة ما بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، وتزويدها بجدول الديون المترتبة عليها قبل إقرار الموازنة، ودعم إقامة سكن للطالبات في مدينة العقبة، وربط التدريب بالتشغيل من خلال إيجاد قنوات قانونية، ودعم الزراعات المائية لتخفيض الكلف المالية على المزارعين والاهتمام بالسياحة من خلال تنويع المنتج السياحي اضافة إلى زيادة التشاركية مع البلديات.

وأكد الحجاج أن الملف التنموي في المحافظة يسير ضمن 4 مسارات وهي الموازنة الرأسمالية للدولة التي تنفذها مجالس المحافظات وسلطة العقبة الخاصة المعنية بالاستثمار والاقتصاد والبنية التحتية وشركة تطوير وادي عربة والبلديات الحاضنات التنموية التي لديها العديد من المهام لتطوير مناطقها.

ولفت الى الميزة النسبية والتنافسية للعقبة من خلال معابرها الجوية والبحرية والبرية والسياحة والموانئ، مشيرا إلى ان مجالس المحافظات معنية بتحقيق الأهداف الوطنية عبر عكس الموازنة الرأسمالية على القطاعات العامة والمؤسسات المعنية بذلك، لتحقيق أهداف قطاعية مرتبطة بالأهداف الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها، مؤكدا أهمية التشاركية بين مجالس المحافظات واتخاذ قرارات تخدم المواطنين بشكل عام.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني إن الجلسة تهدف إلى عقد شراكات حقيقية بين مجالس المحافظات، ومع القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أهمية تخصيص مبالغ مالية من خلال موازنة 2024 لإنشاء مشاريع تنموية.

وبين أنه سيتم تبني مبادرة مجلس محافظة العقبة بإنشاء سكنات جامعية في جميع محافظات المملكة يستفيد منها الطلبة من ذوي الدخل المحدود وسيتم ذلك بعد الرجوع الى وزارة الإدارة المحلية وضمن الاليات القانونية .

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أن مجالس المحافظات تعمل وفق الرؤية الملكية السامية في المجال التنموي، منوها أن هذا اللقاء جاء لبحث إنشاء مشاريع مشتركة بين المجالس تعنى بالبنية التحتية في جميع القطاعات، ومناقشة التحديات التي تواجه المحافظات.

وأشار عمرو إلى التشاركية المميزة بين مجلس محافظة العقبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وجميع الجهات المعنية بالتنمية، لافتا إلى الاتفاق على السير بموضوع إنشاء سكن للطلبة في مدينة العقبة، وفق الأطر القانونية المتبعة، لتوفير السكن لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الحكومية وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم