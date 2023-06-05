البرلمان العربي يطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في ذكرى النكسة

وطنا اليوم:في ذكرى النكسة التي تصادف اليوم، أطلق البرلمان العربي نداءً استنكاريًا يدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى محاسبة سلطات الاحتلال الاسرائيلية، على جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي في بيان، أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ومستوطنوها في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، واستمرار الاستيطان والتهجير القسري.

وناشد البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن وبرلمانات العالم واتحاداتها أن يتحملوا مسؤولياتهم في حل الصراع، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

كما طالب بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعيين مدينة القدس عاصمة لها، لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة