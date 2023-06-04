الأمانة تطلق خدمة إلغاء عقود الإيجار إلكترونيا

وطنا اليوم:تطلق أمانة عمان الكبرى، يوم الثلاثاء المقبل، خدمة إلغاء عقود الإيجار من خلال موقعها الإلكتروني.

وقالت الأمانة إن جميع الخدمات المتعلقة بعقود الإيجار، ستصبح إلكترونية بعد إطلاق الأمانة سابقا خدمة تصديق عقود الإيجار، داعية إلى زيارة موقعها الإلكتروني (www.ammancity.gov.jo) لمزيد من المعلومات.

رخص المهن والإشغال

وفي سياق منفصل، تابعت أمانة عمان أعمال إصدار الأذونات والرخص الصادرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وقد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت المهندسة ختام الداود، مديرة دائرة رخص البناء في الأمانة، أن عدد الرخص الصادرة بلغ 3429 رخصة بناء، مقابل 2568 رخصة في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 33.5%.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 2554 أذن أشغال خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ 2022 أذن أشغال في العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 26.3%.

وتعكس هذه الأرقام الارتفاع الملحوظ في نشاط قطاع البناء والأعمال في عمان، وتشير إلى زيادة الاهتمام بالتطوير العمراني والبنية التحتية في المدينة. وتعمل أمانة عمان على تسهيل وتسريع عملية منح التصاريح والرخص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشاريع العمرانية والإنشائية في المدين