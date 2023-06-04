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انطلاق أولى قوافل الحجاج بين الـ 13 – 16 من حزيران

منذ 3 ثواني
انطلاق أولى قوافل الحجاج بين الـ 13 – 16 من حزيران

وطنا اليوم:قال مصدر حكومي إن أولى قوافل الحجاج ستنطلق إلى المشاعر المقدسة منتصف شهر حزيران الجاري.
ورجح المصدر مساء اليوم الأحد، أن تنطلق قافلة الحجاج الأولى بين يوم الثلاثاء الموافق لـ 13 من حزيران والجمعة الـ 16 من ذات الشهر، متوقعا أن تستمر القوافل بالانطلاق حتى يوم الخميس الموافق للـ 22 من حزيران.
وبين أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية سترسل مع كل قافلة مرشدين للحجاج، مبينا أنه وبالمعدل سيكون هنالك مرشد واحد لكل 50 حاج وحاجة.
وتحدث عن توفير مساكن للحجاج على مقربة من الحرم بمسافة لا تتجاوز 1500 متر، مشيرا إلى أنها ستكون مجهزة ومهيأة بالكامل لراحة الحجاج.
يشار إلى أن قوافل الحجاج الأردنيين ستضم 8000 آلاف حاج وحاجة أردنيين، و4500 حاج وحاجة من مسلمي 1948


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