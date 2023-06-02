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الحكومة: انتشار خدمة 5G تدريجيا بعام 2024

منذ 3 ثواني
الحكومة: انتشار خدمة 5G تدريجيا بعام 2024

وطنا اليوم:قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنه من المتوقع إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل كامل ولجميع الشركات حسب الاتفاقيات الموقعة معهم بالربع الأول من العام المقبل 2024.
واضافت الهيئة، أن خدمة الجيل الخامس سترى النور بالربع الأول من العام المقبل أن انتشار الخدمة سيكون تدريجيا بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المدن الرئيسية.
وبينت الهيئة أن احدى الشركات (شركة أمنية) شغلت الخدمة في الزرقاء واربد ويجري حاليا تجهيز البنية التحتية الخاصة بأبراج الجيل الخامس في عمان والعقبة.
وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في أيلول/سبتمبر 2022، اتفاقية مع الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة “زين”، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في آب/أغسطس، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).
وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.


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