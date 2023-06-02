دبلوماسية بريطانية: للاردن مكانة في قلبي وهذا بلدي الثاني

وطنا اليوم – قالت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم بريطانية في الشرق الاوسط روزا دياز للادرن مكانه في قلبي وعلق دياز على حفل زفاف ولي العهد الامير حسين قائلا:
تهاني الخالصة للعائلة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة زفاف سمو الأمير #الحسين_بن_عبد_الله_الثاني والآنسة #رجوة_آل_سيف ..للأردن مكانة خاصة في قلبي وأعتبره بلدي الثاني..كيف لا وقد عشت فيه وتعلّمت اللغة العربية التي أحبها كثيرا فيه أيضا.
تهاني الخالصة للعائلة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة زفاف سمو الأمير #الحسين_بن_عبد_الله_الثاني والآنسة #رجوة_آل_سيف ..للأردن مكانة خاصة في قلبي وأعتبره بلدي الثاني..كيف لا وقد عشت فيه وتعلّمت اللغة العربية التي أحبها كثيرا فيه أيضا. #نفرح_بالامير_حسين#نفرح_بالحسين#الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/gCd2hKi09n
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) June 1, 2023