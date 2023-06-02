بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

دبلوماسية بريطانية: للاردن مكانة في قلبي وهذا بلدي الثاني

منذ ساعتين
دبلوماسية بريطانية: للاردن مكانة في قلبي وهذا بلدي الثاني

 

وطنا اليوم – قالت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم بريطانية في الشرق الاوسط روزا دياز للادرن مكانه في قلبي وعلق دياز على حفل زفاف ولي العهد الامير حسين قائلا:

تهاني الخالصة للعائلة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة زفاف سمو الأمير ‎#الحسين_بن_عبد_الله_الثاني والآنسة ‎#رجوة_آل_سيف ..للأردن مكانة خاصة في قلبي وأعتبره بلدي الثاني..كيف لا وقد عشت فيه وتعلّمت اللغة العربية التي أحبها كثيرا فيه أيضا.

 


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

09:22

قتيل وجرحى بعاصفة رملية بمصر

07:52

ما كتب على تاج الاميرة “رجوة” يثير تفاعل

07:44

واتس يطلق مزايا أمنية جديدة .. لحمايتك من النصب

07:19

هكذا سيكون الطقس اليوم الجمعة

06:59

ناشط اماراتي يعلق على حفل زفاف الامير حسين: حفل غير عادي تعرف العالم على العرب

06:47

رئيس تشريفات ملكية سابق يشرح بعض تفاصيل زفاف ولي العهد ..دلالات السيف و الموكب الاحمر

06:29

رونالد يعلق على انتقال ميسي ولاعبين كبار للدوري السعودي

06:25

تركيا .. استقالات جماعية في حزب الشعب

06:15

من سيف مؤتة الى سيف عجلون

01:21

شركة مصفاة البترول الأردنية تتقدم بأحر التهاني بمناسبة زفاف ولي العهد

01:10

العين الخريبات الأزايده يفتتح أكاديمية التفكير الراقي للتعليم والتدريب في مادبا غداً السبت

23:08

آلاف المواطنين يشاركون في احتفال زين فرحاً بزفاف ولي العهد

وفيات

مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة اللهوفيات الخميس 01-6-2023بعد وفاته جراء السيول.. التربية تنعى الطالب يوسف البلويوفيات الأربعاء 31-5-2023وفيات الثلاثاء 30-5-2023