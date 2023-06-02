دبلوماسية بريطانية: للاردن مكانة في قلبي وهذا بلدي الثاني

وطنا اليوم – قالت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم بريطانية في الشرق الاوسط روزا دياز للادرن مكانه في قلبي وعلق دياز على حفل زفاف ولي العهد الامير حسين قائلا:

تهاني الخالصة للعائلة الهاشمية والشعب الأردني بمناسبة زفاف سمو الأمير ‎#الحسين_بن_عبد_الله_الثاني والآنسة ‎#رجوة_آل_سيف ..للأردن مكانة خاصة في قلبي وأعتبره بلدي الثاني..كيف لا وقد عشت فيه وتعلّمت اللغة العربية التي أحبها كثيرا فيه أيضا.