مسـتشار الملك الأسبق علي العواملة في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم الخميس، الشاعر والمستشار الإعلامي الخاص لجلالة الملك عبد الله الثاني و الديوان الملكي الهاشمي، علي الفزاع العواملة.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه الطاهر غدا الجمعة، بعد صلاة الظهر من مسجد زي الكبير الى مقبرة زي الإسلامية .

وتقبل التعازي لمدة ثلاثة ايام للرجال والنساء في منزل المرحوم الكائن في منطقة الكمالية بجانب ضريح وصفي التل .

والعواملة من مواليد مدينة السلط عام 1954 شاعر وسياسي أردني، حصل على إجازة في الآداب من الجامعة الأردنية، عام 1977 وماجستر في الأدب والنقد من الجامعة نفسها عام 1982.

عمل مستشارًا إعلاميًا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومديرًا لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي.

كما عمل مدرّسًا ثم انتقل إلى وزارة الإعلام معدًّا ومقدّمًا للبرامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ثمّ رئيسًا للقسم الثقافي في الإذاعة، ثم مستشارًا ثقافيًا لوزير الشباب، ونائبًا لرئيس لجنة الشعر في مهرجان جرش له دواوين شعرية مطبوعة