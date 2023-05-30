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إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
إضاءة المواقع الأثرية احتفالاً بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم – إحتفالاً في زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، على الآنسة رجوة آل سيف، تضيء دائرة الآثار العامة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، العديد من المواقع الأثرية المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن 26 موقعا أثريا ستتم إضاءتها مساءاً واعتباراً من اليوم الثلاثاء، حيث سيتم إضاءة جبل القلعة، المدرج الروماني، مبنى دائرة الاثار العامة، رجم الملفوف، عراق الأمير، قصر المشتى في العاصمة عمان، الى جانب العديد من القصور الصحراوية والمواقع والقلاع الأثرية بالمحافظات.

واضاف الوزير القيسي، ” بعد إطلاق شعار نفرح بالحسين في المملكة، فإن دورنا في وزارة السياحة والآثار والمؤسسات الوطنية الأخرى هو تطبيق هذا الشعار على أرض الواقع”.

ولفت الوزير القيسي، الى أن إضاءة المواقع الأثرية إحتفالاً بزفاف ولي العهد، سينعكس إيجاباً على صورة الأردن والمنتج السياحي الذي سيقدم للسياح الزائرين للمملكة خلال هذه المناسبة”.

من جهته، قال مدير عام دائرة الآثار العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، إن إضاءة هذه المواقع سيكون ذات طابع خاص يتناسب مع هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الأردنيين، حيث ستستمر إضاءة المواقع من الساعة السابعة مساءاً ولغاية السابعة صباحاً.

 

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