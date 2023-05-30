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طائرة أردنية عاشرة تجلي 69 شخصا من السودان

منذ 3 ساعات
طائرة أردنية عاشرة تجلي 69 شخصا من السودان

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأردنية العاشرة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري اليوم، والتي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان الشقيق.
وحملت الطائرة على متنها ٦٩ شخصاً؛ ١٣ مواطناً أردنياً و ٥٦ آخراً من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (فلسطين، سوريا، النرويج، كندا، هولندا، تايلاند).
وبلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الأردنية العشرة ٧٨٦ شخصاً؛ ٤٨٨ مواطناً أردنياً، و٢٩٩ شخصاً من رعايا ٢٧ دولة شقيقة وصديقة


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