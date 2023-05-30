قطاع الشباب الديمقراطي الاجتماعي يستهجن ويستنكر ما حدث بين الفيصلي والوحدات في فلسطين

وطنا اليوم – تابعنا باستهجان شديد واستنكار موجة جديدة يندى لها الجبين من التناحر الرياضي بين ناديين أردنيين شقيقين.

وكانت الصدمة أن يقع ذلك على أرض فلسطين!!

وفي أجواء غابت فيها الروح الرياضية وتلاشت أواصر الزمالة وتوارت قيم المواطنة التي تجمع لاعبي وفنيي الفريقين.

إزاء ذلك فإننا ندعوا إدارات الفريقين واتحاد كرة القدم إلى اتخاذ أقسى الإجراءات الرادعة بحق كل من مارس أعمال الفوضى والهيجان و/أو التحريض عليها أما مثيرو الفتنة والبغضاء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ينفثون في شرر التعبئة الاقليمية ويحولون التنافس الرياضي الشريف إلى عداء وتمترس وتعصب، فإننا نهيب بشبابنا وشاباتنا، وهم على درجة الوعي العالية، إلى نبذهم والرد عليهم بمنطق الأحرار المدافعين عن كرامة الجميع دون تمييز أو تحيز أعمى، وكلنا ثقة بدور الأجهزة المعنية، ومباشرتها ملاحقة مروجي خطاب الكراهية وتجار الإقليمية وإحالتهم إلى القضاء.