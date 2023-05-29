انطلاق أعمال الشبكة الاقليمية للمصالحة والمسامحة في المنطقة العربية

انطلقت اليوم الاثنين الموافق 29/5/2023 في العاصمة الأردنية عمان أعمال الشبكة الإقليمية لتعزيز المصالحة والمسامحة في المنطقة العربية، والتي تأتي بمبادرة من مركز الحياة راصد الاردن ومعهد سلام للعدالة القائم في واشنطن وبمشاركة 11 دولة عربية من خلال مجموعة المؤسسات الفاعلة في بناء السلام والمسامحة والمصالحة في المنطقة العربية من خلال 35 مشاركة ومشاركاً، وتضمن حفل الاعلان الرسمي عن إطلاق الشبكة وعرضا تقديميا للخطوات المسبقة والتي استمرت لما يقارب 8 أشهر من التحضير والتنسيق وعقد الاجتماعات والتوافقات العامة.

يذكر أن حفل الإعلان جاء في ختام أعمال المؤتمر التنسيقي الذي عقد خلال الفترة 28-29 أيار في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تم بناء تصوّر كامل لعمل الشبكة ومسار نشاطاتها خلال الفترة المقبلة.

مدير معهد سلام للعدالة الدكتور محمد ابو نمر، قال إن “هذه الشبكة جاءت بجهود فاعلين في المنطقة العربية، لاسيما من المناطق المتضرّرة من النزاعات والحروب الأهلية”.

وأضاف الدكتور أبو النمر أن “هذا يعد مؤشرًا واضحًا على أن شعوبنا في المنطقة العربية قد أصبح لديهم إيمان جازم بأهمية استقرار الأوضاع في منطقتنا، وذلك لما كان من عواقب وخيمة نجمت عن هذه الحروب سواء العواقب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية”.

وحول الإعلان عن الشبكة، أكد أبو النمر على أن “هذه الشبكة إذا ما مارست أعمالها دون تحديات ستساهم في تقديم الحلول للأزمات في المنطقة العربية المتضرّرة من النزاعات والحروب، الأمر الذي قد يسهم في البدء بالمساهمة ببناء مجتمعات أكثر تماسكًا في المناطق المتضرّرة وإعادة هيكلة البنى المجتمعية والثقافية والاقتصادية والسياسية”

بدوره قال مدير مركز الحياة – راصد، الدكتور عامر بني عامر، إنه وبالتزامن مع إطلاق أعمال هذه الشبكة فإن منطقتنا العربية أحوج ما تكون إلى مثل هذا النوع من الشبكات، لاسيما في المناطق التي شهدت نزاعات وحروب أهلية “، مؤكدًا على استمرار جهود مركز الحياة – راصد ومعهد سلام للعدالة والشركاء، في السعي من خلال هذه الشبكة إلى المساهمة في تقديم حلول فعلية وواقعية لحل العديد من النزاعات والحروب في منطقتنا العربية.

وأضاف بني عامر أن هذه الشبكة ليست وليدة اليوم إنما تم العمل عليها بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية بالتعاون ما بين مركز الحياة – راصد ومعهد سلام للعدالة ومجموعة من الشركاء في المنطقة، لاسيما التي عانت أو تضرّرت من الحروب والنزاعات خلال السنوات الماضية، وستسعى الشبكة إلى إيجاد دور مهم للمؤسسات الأهلية وتعظيم المساهمة في الجهود الرسمية والتكافل مع كافة الجهود وذلك من خلال بناء قدرات المؤسسات الأهلية حتى تكون رائدة في مجالات المصالحة والبناء والتماسك المجتمعي.

ويذكر أن مركز الحياة – راصد هو منظمة تعمل على مستوى المنطقة العربية تعمل على تعزيز الحكم الرشيد والإصلاح السياسي وتفعيل مبادئ المشاركة العامة وكذلك السلم والتماسك المجتمعي، واما معهد سلام للعدالة فهو منظمة دولية ملتزمة ببناء السلام، وحل النزاعات، وأبحاث المصالحة والمسامحة والتدريب في العالم العربي، تأسس المعهد في عام 2003، وكان في طليعة الجهود المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز السلام المستدام في العالم.