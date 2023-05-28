العميد المهندس يوسف عارف أبوجاموس في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل الى رحمة الله العميد المهندس يوسف عارف احمد المخيمر ابوجاموس (ابو غيث )مساعد قائد سلاح الجو سابقا ومدير هيئه تنظيم قطاع الاتصالات الأسبق والد كل من غيث وعبدالله نواف و عارف و ديما زوجة مخيمر محمد ابو جاموس وستقام صلاة الجنازه ظهر يوم الاثنين الموافق 29/5 في مسجد مخيمر ابوجاموس والدفن في مقبرة ماركا القديمه تقبل التعازي للرجال في ديوان الدعجه بجانب مسجد عبالله مخيمر (الاتراك سابقا ) لمدة ثلاثه ايام من الساعه الرابعه وحتى التاسعه و للنساء في جمعية ال النبر لمدة ثلاثة أيام من الساعه 12 ظهرا وحتى الثامنه