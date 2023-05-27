عشيرة الهلسه تحتفل بعيد الاستقلال وبقرب زفاف ولي العهد

وطنا اليوم- احتفلت عشيرة الهلسه في ديوان العشيرة بدابوق بالعيد السابع والسبعون لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية وبذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي وبقرب حفل زفاف ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله والذي يصادف الاول من حزيران المقبل وذلك بحضور جمع غفير من ابناء عشيرة الهلسه والشخصيات الوطنية.

وتقدمت عشيرة الهلسه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبات الوطنية لصاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم “حفظه الله ورعاه” ولولي عهده المحبوب سمو الامير الحسين بن عبدالله.

وقال معالي المهندس سامي هلسه في كلمة القاها خلال الاحتفال بأن الاردنيون جميعاً ومن ضمنهم أبناء عشيرة الهلسه الاوفياء يفخرون في عيد الاستقلال ، بوطنهم ومليكهم ، ويمضون قدماً لتعزيز مسيرة بناء الاردن ، بخطى واثقة ، نحو التحديث السياسي ومسارات الاصلاح الاقتصادي والاداري ، ضمن منظومة متكاملة ومتناغمة.

ومن الجدير بالذكر أن عشيرة الهلسه هي العشيرة الاردنية الكركية المسيحية الاصيلة ،ذات الثقافة العربية الاسلامية، والتي تمتد جذورها لمئات السنين في تراب هذا الوطن ، والتي ساهمت ببناء الوطن في كافة مناحي الحياة، فانجبت المميزين فمنهم المعلمين ومنتسبي القوات المسلحة الاردنية والاطباء والمهندسين والقانونيين والاكاديميين والوزراء والاعيان والنواب والسياسيين وكان لهم جميعاً انجازات كبيرة في كافة هذه المناحي للمساهمة في رفعة هذا الوطن الغالي.

وقال هلسه ان الاحتفال بعيد الاستقلال هو احتفال بانجازات هذا الوطن وبكافة المجالات قادها الهاشميون على مدار المئوية الاولى للمملكة الاردنية الهاشمية وسطروا خلالها أبهى قصص النجاح التي جعلت من الاردن واحة امن واستقرار، وليكون عيد الاستقلال محطة احتفال بالانجازات وانطلاقة جديدة في مسيرة ترتكز على قيم ومبادئ ثابتة مستلهمة من مبادئ ومنطلقات الثورة العربية الكبرى.

وأقيمت الاحتفالات والافراح في ديوان عشيرة الهلسه على الالحان والاهازيج الكركية بمناسبة قرب حفل زفاف ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله والذي يصادف الاول من حزيران وتقدمت العشيرة باسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحبي الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم والملكة رانيا المعظمة وللاسرة الهاشمية بهذه المناسبة السعيدة متمنية لسمو ولي العهد التوفيق والسعادة والحياة الرغيده في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى “حفظه الله ورعاه”