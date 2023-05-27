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رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

منذ 4 ثواني
رئيس الديوان الملكي يستقبل أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

 

 

استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، اليوم السبت، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني.
وقدم الني، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، التهاني لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية كما قدم التهاني بمناسبة قرب زفاف سمو ولي العهد.
وثمن دعم جلالة الملك والحكومة الأردنية المتواصل لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وتناول اللقاء التعاون والتوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية النوعية المتخصصة الموجودة مقراتها الدائمة في عمان من قبل المجلس والحكومة الأردنية.
وأكد رئيس الديوان الملكي موقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعم لكافة المنظمات والمجالس العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وحضر اللقاء الاستشاري في مجال التدريب والتعليم وقطاع التعدين الدكتور عبدالله سرور الزعبي، ورئيس اتحاد المدربين العرب الدكتور يونس الخطايبة


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