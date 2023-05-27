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مديرية الأمن العام تحذر من الاحوال الجوية الخماسينية وعدم الاستقرار

منذ ساعة واحدة
مديرية الأمن العام تحذر من الاحوال الجوية الخماسينية وعدم الاستقرار

وطنا اليوم-دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة خلال الأحوال الجوية الخماسينية الجافة السائدة، وحالة عدم الاستقرار المتوقعة .

وحذرت المديرية من خطر شدة الرياح وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والمناطق الصحراوية بسبب الرياح المحملة بالغبار، وخطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة والانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطولاً مطرياً، حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر، على الطرق الخارجية التي تشهد غباراً كثيفاً، وتثبيت الاجسام القابلة للتطاير، مع ضرورة الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض العيون والجهاز التنفسي والربو والحساسية.

وأكدت المديرية على ضرورة التقيد بإرشادات رجال الأمن العام ، والابتعاد عن السرعات العالية، والاتصال على هاتف الطوارئ (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

#الأمن_العام #الأردن


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