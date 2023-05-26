عواصف رملية وأمطار رعدية غزيرة قادمة إلى الأردن

وطنا اليوم:تكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في األغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض من الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين واالخر وتؤدي الى اثارة غبار خفيف خاصة في المناطق الصحراوية، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وأفادت أن الأجواء تكون في ساعات المساء، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي المناطق، كما تتكاثر كميات الغيوم وهناك احتمال ضعيف لسقوط زخات متفرقة من المطر على أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية االفقية.

وفي خليج العقبة، تكون حارة نسبيا نهارا،ً ومعتدلة الحرارة أثناء الليل، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً مثيرة للغبار ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية، من خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري في جنوب المملكة.

عدم الاستقرار الجوي

ويوم السبت تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ، إذ يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، وتكون حارة نسبيا الى حارة في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ويتوقع سقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة ولفترة محدودة قد يصحبها الرعد احيانا، والرياح جنوبية شرقية

نشطة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 60كم/س في بعض المناطق.

وفي ساعات المساء، تكون الأجواء مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتسقط زخات محلية ومتفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

تدني مدى الرؤية الأفقية

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطريظ، من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

ويتعمق تأثير حالة عدم االستقرار الجوي وتنخفض درجات الحرارة الأحد، وتكون الأجواء مغبرة بوجه عام،ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في باقي المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة يصحبها الرعد أحيانا ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها 70كم/س في بعض المناطق.

زخات متفرقة من المطر

وفي المساء تكون مغبرة و معتدلة الحرارة بوجه عام، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة تكون

غزيرة احيانا خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في االودية والمناطق المنخفضة والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وحذرت من خطر تشكل السيول في االودية والمناطق المنخفضة وخطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري، ومن خطر خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

حبات البرد

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي تشتد الاثنين، وتكون مغبرة بوجه عام، ومعتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبيا في باقي المناطق مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة وتكون غزيرة في ساعات الصباح ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد خاصة في جنوب وشرق المملكة ما يؤدي الى تشكل السيول في االودية والمناطق المنخفضة ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وأفادت بأن فرصة هطول الأمطار تضعف وتكون األجواء غائمة جزئيا وتميل إلى الاستقرار والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات الصباح وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق، وخطر الانزلاق