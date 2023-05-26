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تغيرات جذرية على الطقس اعتبارًا من يوم السبت

منذ 3 ثواني
تغيرات جذرية على الطقس اعتبارًا من يوم السبت

وطنا اليوم:على الرغم استقرار الطقس يومي الخميس والجمعة، إلا أن التوقعات الجوية تشير لوجود تغيرات جذرية على الطقس اعتبارًا من يوم السبت.
وفي التفاصيل حيث تتأثر المملكة يومي السبت والأحد بأحوال جوية غير مستقرة، كنتيجة لاقتراب منخفض جوي خماسيني جديد من المملكة، سيعمل على رفع درجات الحرارة وسيطرة أجواء مغبرة بتخللها تساقط للأمطار الرعدية بين الحين والآخر.


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