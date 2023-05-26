بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ذاكرة الوطن

“الموكب الاحمر” عراقة اردنية تفاصيله ولماذا 71 فرد من الحرس الملكي؟

منذ ساعة واحدة
“الموكب الاحمر” عراقة اردنية تفاصيله ولماذا 71 فرد من الحرس الملكي؟

 

 

وطنا اليوم – ارتبط “الموكب الأحمر” بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية الأردنية، حيث سيكون حاضرا في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف يوم الخميس الأول من حزيران المقبل.

الموكب السامي سيجوب عددا من شوارع العاصمة عمّان، انطلاقا من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية، حيث سيتسنى لآلاف الأردنيين والمقيمين المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب.

بدأ ظهور الموكب الأحمر منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وأصبح من حينها علامة فارقة بالمناسبات الوطنية الأردنية.

ويتكون الموكب الأحمر من 20 سيارة نوع “لاند روفر” 14 سيارة منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياط وترافقها 10 دراجات.

ويتألف الموكب الذي يستقله 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون جميعا أوشحة حمراء على صدورهم من سيارات ملكية حمراء مكشوفة، كانت في البداية تسير رفقة خيول بيضاء يمتطيها فرسان، واستبدلت بالخيول لاحقا دراجات نارية.

ويجهز الموكب وفق بروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفق تشكيلات محددة.

ويحيط الموكب الأحمر بسيارة جلالة الملك في طريقه إلى المناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

07:01

الإعلام الإسرائيلي يراقب التعليم المصري ويرصد “تغيرا كبيرا تجاه تل أبيب”

06:52

الناطق بأسم الاتحاد الاوروبي في الشرق الاوسط : “صرت أردني”

06:42

الامير علي يُعلق على تخريج طلاب الوطن ويستشهد بكلام للشاعر خليل جبران

06:29

عاجل – هجوم مسلح وسط اليابان وحديث عن اصابات

06:22

واتس اب يطرح ميزة جديدة انتظرها المشتركون طويلا

06:18

ردة فعل امير قطر على حديث لوزير الطاقة السعودي

06:05

الأردن اقتصاديا، ما السبب، وما هو الممكن القيام به؟

05:58

محمد صلاح يغرد : أنا محطم تماما

23:44

الطلبه الاردنيون في الجامعات الجورجية يحتفلون بعيد الاستقلال وزواج الامير حسين

22:43

نائب: أيد خفية تعبث بالمناهج الدراسية

21:32

تنعى رابطة عشائر الحمامرة المرحوم باذن الله ينال أسماعيل نزال الحموري

20:39

نشامى الأمن العام يشاركون المواطنين احتفالاتهم بعيد الاستقلال

وفيات

جنازة مهيبة لنقيب المهندسين السابق ماجد الطباعوفيات الخميس 25-5-2023وفيات الأربعاء 24-5-2023نقيب المهندسين السابق ماجد الطباع في ذمة اللهوالد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله