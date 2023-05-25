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عاجل – إرادة ملكية سامية : نحن عبدالله ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية اقتضى مايلي

منذ ساعة واحدة
عاجل – إرادة ملكية سامية : نحن عبدالله ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية اقتضى مايلي

 

وطنا اليوم –   صدرت الإرادة الملكية السامية، بتحديد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بسمو ولي العهد.

ويمثل هذا العلم، بحسب الجريدة الرسمية، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ويأتي على شكل حزم من الأشعة باللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر ترتبط بها نجوم سباعية تلتف حول تاج فضي.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن ألوان العلم لها دلالات قومية كما هو العلم الأردني، إذ يمثل كل لون خلافة إسلامية؛ فالحزمة السوداء تمثل العباسيين والبيضاء الأمويين والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللون الأخضر رمزية إضافية لأنه مرتبط تقليديًا بالإسلام والمسلمين عمومًا.

وقالت، “تمثل النجمة السباعية آيات سورة الفاتحة السبع وتعبر عن وحدة الشعوب العربية. وأما التاج الفضي فيرمز إلى النظام الملكي، ويمثل سمو ولي العهد، وهو يقع في وسط النجمة ليعبر عن توسط سموه جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني”.

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