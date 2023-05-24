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الجيش يعلن عن توزيع أراض وقروض إسكانية بمناسبة زفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
الجيش يعلن عن توزيع أراض وقروض إسكانية بمناسبة زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية-الجيش العربي، عن بدء مديرية مؤسسة الاسكان والأشغال العسكرية بتوزيع الاراضي على الضباط الراغبين وحسب الاقدمية ضمن مشروع أراضي طبربور/عين ارباط والبالغ عددها (500) قطعة بمساحات مختلفة .
وقالت القيادة العامة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تشارك فرحة المملكة الأردنية الهاشمية، زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، مع جميع مرتباتها من ضباط وضباط صف وأفراد.
كما ستقوم المؤسسة التابع للقوات المسلحة، بصرف القروض الاسكانية لـ (500) ضابط صف اضافي خلال شهر حزيران (2023).
وختم البيان بـ “حمى الله الاردن وشعبه في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم “


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