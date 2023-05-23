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قيس العمري يهنىء جلالة الملك بزفاف ولي العهد

منذ ساعة واحدة
قيس العمري يهنىء جلالة الملك بزفاف ولي العهد

وطنا اليوم – هنأ قيس العمري بأسمه وبأسم أبناء عشيرته جلالة الملك عبد الله الثاني وحلالة الملكة رانيا العبد الله والاسرة الهاشمية بمناسبة زفاف ولي العهد وفيما يلي نص التهنئة:

بإسمي قيس العمري وباسم أبناء عشيرتي ارفع أسمى ايات التهنئة والتبريك لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك المفدى عبد الله الثاني ابن الحسين وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية بمناسبة زفاف ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأنسة رجوة أل سيف أدام الله الأفراح في وطننا الغالي وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بالخير.


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