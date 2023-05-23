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والد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله

منذ 4 ثواني
والد الزميل المحامي محمد قطيشات في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى : ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ”
بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والاسى تنعى عشيرة القطيشات وفاة المرحوم باذن الله زهير عبد الرزاق علي السعيد قطيشات والد كل من المعلم زياد و الدكتور اياد و جهاد و عماد والمحامي محمد والمعلمة دعد و المعلمة فداء ، وشقيق المرحوم محمود و المرحوم احمد و علي و المرحومة ليلى و نشات و منال .
و الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الموافق ٢٣ /٥ / ٢٠٢٣ .
وسيشيع جثمانه الطاهر من جامع حمدي الأنيس بعد صلاة العصر يوم غد الاربعاء في السلط (الخندق) الى مقبرة القلعة
تقبل التعازي في ديوان آل القطيشات
بعد الساعة الرابعة عصرا للرجال والنساء في ديوان آل القطيشات/بجانب شارع الستين.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين
إنا لله وإنا إليه راجعون


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