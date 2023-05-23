الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور ) في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم : ((ياَإيُهآ الْنفسُ المُطمَئَنه ارْجَعيِ الىٓ ربكِ رآضيهَ مَرّضِيهَ فَادخِلي فِي عِبآدي وآدْخَلي جُنتِي))

إن القلب ليحزن والعين لتدمع ونحن لفراقك لمحزونون ولا حول ولا قوه الا باللهّ…

تسليماً بقضاء الله وقدرته ينعى آل التلهوني وآل المغربي الفناطسة وأقربائهم وأنسابهم..المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة هند نظمي التلهوني ( ام منصور )

وطنا اليوم:انتقلت الى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم أختي هند نظمي التلهوني أرملة المرحوم عبدالله جمعة المغربي الفناطسة

والدة : منصور / مشهور / مأمون / معن / جمعة / زياد / إياد / عماد / أحمد / أم وليد زوجة الحاج خالد الكاتب / إيمان زوجة سليمان كريشان / أم محمد زوجة المرحوم سليمان عساف / أم سيف زوجة المقدم علاء بيك التلهوني

سيصلى على جثمانها اليوم الموافق 23\5 بعد صلاة العصر في مسجد معان الكبير ومن ثم إلى مثواها الاخير في مقبرة الطور / مدينة معان

تقبل التعازي في ديوان آل التلهوني اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة يومين

أرجو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

وإن لله وإن إليه راجعون