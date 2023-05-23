ارتفاع نسبة المتعاملين مع البريد الأردني

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن البريد شهد تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، إذ ارتفعت نسبة المتعاملين مع مكاتبه من المواطنين والشركات والمؤسسات الحكومية، ومن حيث التطور في أداء الخدمات وتميزها وتحديث المكاتب، ما سينعكس على زيادة وتوسيع قاعدة الموارد المالية للشركة.

وأضاف الداوود في أثناء تدشين متحف الطوابع البريدية احتفالا بعيد الاستقلال برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الاحتفالية تأتي لتسليط الضوء على الإنجازات التي شهدها الأردن منذ التأسيس حتى اليوم، باعتبار الطابع البريدي يحفظ ذاكرة البلاد على جميع الصعد، ويرصد تاريخنا من خلال إصدارات الطوابع بمختلف المناسبات الأردنية.

عيد الاستقلال

وأشار إلى أن ذكرى الاستقلال تمكن خلالها الأردنيون بقيادة الهاشميين من تمكين وإرساء دعائم الدولة الأردنية الحديثة، وترسيخ معالم المؤسسية والحرية والديمقراطية ليزهو الوطن الغالي بالإنجازات الكبيرة والمكاسب الوطنية ورفع مستوى الوطن بكل الإمكانات.

وبحسب الداوود، فإن الأردن شهد تطورا ملحوظا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ أصبح نموذجا من العمل والبناء الجاد نحو حل الكثير من القضايا التي تواجه الامة العربية، بالإضافة إلى عمل جلالته الدؤوب لتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية للمواطنين، وكذلك بناء المؤسستين العسكرية والأمنية على قدر من المهنية والاحتراف العالي على مستوى العالم، كذلك عمل جلالته على تجسيد الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والأمن والأمان.

طوابع بريدية

ويضم متحف الطوابع البريدية في أقسامه المختلفة جميع الطوابع البريدية والتذكارية التي صدرت في الأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم، ويضم كذلك نماذج لمختلف أنواع الأدوات والأجهزة الهاتفية ووسائل البريد التي اعتمدت عبر تاريخ الأردن ومخطوطات قديمة تعود الى العام 1918.

وتحمل طوابع الواردات القديمة ونماذج البرقيات القديمة وجميع إصدارات الطوابع.

ويستقبل المتحف طلبة المدارس والجامعات والراغبين من الأردنيين والأجانب من زيارة المتحف والاطلاع على تاريخ الأردن وأهم المناسبات التي مرت على الوطن