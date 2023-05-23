الصحة تعترف: الخلل في العطاء والديون في عام 2022 وصلت 110 مليون دينار

وطنا اليوم – كشف الدكتور ماهر الزيود مدير مديرية المشتريات والتزويد بوزارة الصحة عن وجود شح ونقض في بعض الأدوية ولكن ليس بالكمية التي أشارت إليها بعض وسائل الإعلام .

وأوضح إنه في حال عدم توفر دواء لدى الوزارة يتم صرفه على حساب القطاع الخاص من صيدليات القطاع الخاص. مؤكدا إلى أن انقطاع بعض أنواع الأدوية خارج عن إرادة وزارة الصحة لأسباب عالمية، مؤكدا توفر “دواء بديل“.

الزيود تحدث عن انقطاع بعض أنواع الأدوية نتيجة إشكالية بين وزارة الصحة وبعض موردي الأدوية، لعدم دفع الالتزامات المالية على وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالديون المترتبة على وزارة الصحة الزيود أشار أنه في عام 2019 كانن 50 مليون وفي عام 2021 كانت 70 مليون وفي عام 2022 وصلت الديون إلى 110 مليون.

بدوره قال عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور أحمد العشا هناك نقض وشح في الادوية وتحديدا في المستشفيات الحكومية, والمراكز الصحية الأولية.

وأوضح العشا أنه يوجد أسباب كثيرة لشح الأدوية والأبرز في ذلك تأخر وزارة الصحة 3 أشهر منذ بداية العام في تأمين العديد من الأدوية مرجحا أنه قد يكون السبب إما خلل في العطاء أو التزويد أو سد فواتير مستودعات الأدوية وقد يكون السبب الثاني للتأخر هو انقطاع بعض الأدوية عالميا.