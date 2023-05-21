التربية تنعى الطالب عمار الغوانمة

وطنا اليوم:ينعى وزير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة الطالب( عمار سليمان الغوانمة )، من الصف الثامن في مدرسة الجيزة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة.

أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويـه الصَّبْر والسلوان،

إنا لله وإنا إليه راجعون

كما نعى أستاذ اللغة العربية في مدرسة الجيزة الثانوية للبنين عدي أبو نبهان طالبه عمار الغوانمة من الصف الثامن بعد أن وافته المنية إثر حادثة غرق في بركة زراعية في عمان.

ونشر المعلم آخر ورقة امتحان قدمها الطالب عمار قبل وفاته، معلقاً عليها “دارت الأيامُ و لمْ يبقَ من الحكايةِ إلّا الذّكرى و الصّور غبتَ و لم تتركْ لنا إلّا الحسرةَ و الدّموعَ ،ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنة”.