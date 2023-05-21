بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الفراية يبحث مع نظيره العراقي تسهيل انتقال الأشخاص والبضائع

منذ 6 ساعات
الفراية يبحث مع نظيره العراقي تسهيل انتقال الأشخاص والبضائع

وطنا اليوم:التقى وزير الداخلية مازن الفراية، مساء السبت، نظيره العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري.
وتأتي زيارة الفراية إلى العاصمة العراقية بغداد، بهدف تعزيز العلاقات المتينة والراسخة بين الأردن والعراق التي تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين.
ويجري الفراية خلال الزيارة جولة من المباحثات مع نظيره العراقي، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني، وتسهيل انتقال الأشخاص والمركبات والبضائع بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات الأمنية والإدارية والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تشمل الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في العراقية.
وكان في استقبال الفراية لدى وصوله والوفد المرافق في مطار بغداد الدولي، وزير الداخلية العراقي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

15:11

نتنياهو: اجتماع الحكومة تحت الأقصى ردنا على خطاب أبو مازن

14:56

منحة لتطوير نظام الشراء الإلكتروني الأردني الحكومي

14:47

التربية تطلق استراتيجيتها لإدارة الأزمات والمخاطر

14:40

مصدر عن حادث الحافلة المدرسية: رحلة عائلية لا طلابية

14:15

المعايطة: اطباء يمارسون التجميل دون شهادات والنقابة تغض الطرف

14:09

العرموطي يستجوب رئيس الوزراء دستورياَ

14:00

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

13:57

عبيدات: الحياة جميلة وعلينا أن نُخرِّج إنسانا قادرا على إظهار كل ما هو جميل

13:26

تواصل منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بمكرمة من حاكم الشارقة

12:59

المومني: دمج التربية بالتعليم العالي في مراحله الاخيرة

12:54

خارجية النواب تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

12:48

الاتصالات تحذر من إعلانات احتيالية على منصات التواصل

وفيات

التربية تنعى الطالب عمار الغوانمةوفيات الأحد 21-5-2023شكر على تعاز من أبناء المرحوم الحاج عبد الله علي الطورة بوفاة والدتهموفيات الجمعة 19-5-2023وفاة الصحفي الأردني إسلام الحوامدة