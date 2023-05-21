الفراية يبحث مع نظيره العراقي تسهيل انتقال الأشخاص والبضائع

وطنا اليوم:التقى وزير الداخلية مازن الفراية، مساء السبت، نظيره العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري.

وتأتي زيارة الفراية إلى العاصمة العراقية بغداد، بهدف تعزيز العلاقات المتينة والراسخة بين الأردن والعراق التي تستند إلى رؤية وإرادة مشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين.

ويجري الفراية خلال الزيارة جولة من المباحثات مع نظيره العراقي، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني، وتسهيل انتقال الأشخاص والمركبات والبضائع بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات الأمنية والإدارية والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تشمل الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في العراقية.

وكان في استقبال الفراية لدى وصوله والوفد المرافق في مطار بغداد الدولي، وزير الداخلية العراقي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.